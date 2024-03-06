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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi - En son haberler

        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi

        Kayseri'de şarkıcı Metin Işık ve ailesi, komşuları ile silahlı kavgaya karışmıştı. Savcı mütalaasınında Metin Işık ve eşi Gülbahar Işık hakkında beraat; Metin Işık'ın oğlu Mustafa Işık müebbet isteminde bulundu. Mustafa Işık ifadesinde "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. İsteseydim vururdum. Yere doğru ateş ettim" diye konuştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 19:58 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:14
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        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
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        Kayseri'de komşu iki grup arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada; savcı, şarkıcı Metin Işık (57) ile eşi Gülbahar Işık'ın beraatini, oğulları Mustafa Işık'ın müebbet hapsini istedi.

        Fotoğraf: İHA

        NE OLMUŞTU?

        Olay, 15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı.

        Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı.

        Fotoğraf: İHA

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        Metin Işık ile oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık Eylül ayında tahliye edilirken, olaya ilişkin Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma hazırlandı.

        İDDİANAME HAZIRLANDI

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet, 'silahla yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Fotoğraf: İHA

        Metin Işık hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi.

        "DAHA ÖNCEDEN HAZIRLIK YAPMADIK"

        Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ile bazı müştekiler katıldı. Metin Işık, "Ankara'da olduğum sırada evimi basmışlar. Olaydan 1 gün önce de eşimi ve oğlumu yaralamışlar. Bundan dolayı da olay günü kavga ettiğimiz Yusuf Memduh S. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmıştık. Ben de evime bu olay nedeniyle kamera taktırmıştım. Savcılığa şikayet için gittim. Geri geldiğimde de eşim ile yolda oturmaya başladık. Yusuf Memduh S., belinden silahı göstererek bize hakaret etti. Ben de 'bir daha buradan geçme' dedim. Üzerimize doğru geldiler. Oğlum Mustafa dışarı çıkarak tüfekle ateş etti. Ardından karşı taraf kalabalık olduğu için ben de evden tüfeği alıp, camdan gösterdim ama ateş etmedim. Bu olay için daha önceden hazırlık yapmadık. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum. Onların düğününde şarkı söyledim. Söyledikleri karşısında çok üzüldüm" dedi.

        "İSTESEYDİM VURURDUM"

        Mustafa Işık ise "Korkutmak amacıyla yere doğru ateş ettim. Bana, anneme ve babama küfrettikleri için tahrik oldum. Babam, 'Vur oğlum, içeride sana bakarım' demedi. Olayı tasarlamadım. Beni takip ediyorlardı. Bana silah gösteriyorlardı. Kimseyi vurmak gibi niyetim yoktu. Askerliğimi komando olarak yaptım. İsteseydim vururdum. Yere doğru ateş ettim" diye konuştu.

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün hazır olduğunu belirterek, mütalaasını açıkladı. Savcı, Mustafa Işık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık'ın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatini istedi. Savcı, Metin Işık'ın ayrıca 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, Mustafa Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, esasa ilişkin savunma için duruşmayı erteledi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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