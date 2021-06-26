Hatice Çarpar, Aralık 1978'de İzmir'in Narlıdere ilçesinde doğdu. Aile toplantılarında ve düğünlerde amatörce şarkı söyleyerek başladığı müzik hayatına İner misin Çıkar mısın? isimli yarışma programında müzik dalında birinci seçilerek profesyonelce devam etme şansını yakaladı.

ATV televizyonundan gelen sunuculuk teklifi ile bir süre Çürük Elma programını sunduktan sonra müziğe olan ilgisinin daha ağır basması sonucunda Eyüpsultan Musiki Cemiyeti ’ne kayıt oldu ve Nejat Yertut’tan ders aldı. Aynı zamanda Arif Sağ Müzik Okulu’na devam ederek müzik üzerine akademik kariyerinin yeterince olgunlaştığı kanısına vardıktan sonra profesyonel çalışmalara başladı.

1999-2003: Vol 1, 2 ve 3

1999 yılında prestij müzik ile Vol. 1 isimli albümü piyasaya sürdü. Bu albümde "Fidayda" büyük bir başarıya ulaştı. Çıt Çıt ve Şeker Oğlan gibi parçalar oldukça hit oldu. 2001 yılında Vol. 2 isimli albümü piyasaya sundu ve "Farfara" ile "Kezban Yenge" oldukça hit oldu ancak 2001 ekonomi krizi dolayı prestijden ayrılmak zorunda kaldı ve Sembol Plak ile bir anlaşma imzaladı ve Vol. 3 isimli albümü çıkartı. Bu albümde Dilala ve Hoppala isimli şarkılar oldukça popüler oldu. 2002 yılının sonunda bir programda eşi Güney ile bir albüm çıkartacağını söyledi ancak eşi lösemi hastası olduğu için öldü ve Hatice 2 sene boyunca ortadan kayboldu.

2005-2007: Bitaneme ve Canımın Ötesi

Kocası öldükten sonra ortadan kaybolan Hatice 2005 yılında kocasına söyledi şarkıları piyasa sürdü. Bu albümden Doyamıyorum, Dönmemen Gerek, Hani Gitmeyecektin, Nazar Değmesin, Haram Geceler gibi şarkılar Hatice'nin kariyerindeki en yüksek zirveye ulaştırdı. Hatice bu albüm sayesinde 2006 yılında Canımın Ötesi isimli albümü piyasaya sürdü ve Eller Yansın gibi şarkılar zirveye oturdu ancak öbür albümü kadar hit olamadı.

2008-2011 Tenin Tenime ve Pardon

Avrupa müzik ile anlaşan şarkıcı 2008 yılında Tenin tenime isimlim albümü piyasa sürdü. Hakketmişim, Seni Seviyorum, Ne Olur ve Sensizlik parçaları popüler olmuştu. 2010 yılında pardon isimli albümü piyasa sürdü ve bu albümde klip çekilen Teşekkür Et ve Pardon listelerin arasında girmiştir.

2012-günümüz: Çok Uzadı Bu Ayrılık ve single'lar

Kılıç müzik film ile anlaşan Hatice Çok Uzadı Bu Ayrılık isimli albümü piyasaya sundu ve ayrılık isimli şarkıya klip çekildi ancak albüm çok başarılı olamadı. 2014 yılında Sultan prodüksiyon ile Sarmaş Dolaş isimli single sundu. 2017'de Hüzünleri Sattım isimli şarkıya yayımladı. 2019'da sundu Dert Olsun şarkına pekte sevilmedi ve Hatice bir programda "kocam öldükten sonra kafaya yedim" diyerek cevap verdi.