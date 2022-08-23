Şarj istasyonuna 40 milyon TL'lik yatıracak!

461 şarj noktasıyla hizmet veren şarj ağı şirketi Sharz.net, yeni yatırımlarda bulunacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, 4 sene önce ilk şarj istasyonunu kuran ve bugüne kadar 20 milyon TL'lik yatırım yapan Sharz.net, istasyon altyapılarını ve ağlarını geliştirecek.
Konuyla ilgili konuşan Sharz.net Genel Koordinatörü Ece Şengönül, "Elektrikli araçlar konusunda halen ülke olarak kat edeceğimiz daha çok yol var ve bu pazarda global çapta önde gelen ülkelerden birinin de Türkiye olması adına canla başla çalışıyoruz. Bugün 461 adet olan şarj istasyonu sayımızı, 40 milyon TL yatırım bedeliyle, 2023 sonuna kadar 1000 adete ulaştırma kararı aldık. Kurulacak ek 600 istasyondan 50'si DC yani hızlı şarj istasyonu olacak" dedi.
Bugün İngiltere'de halka açık 20 bin şarj istasyonu olduğuna işaret eden Şengönül, "Bu sayı ülkemizde şu an ortalama 4 bin dolaylarında ve yüzde 10'unu Sharz.net oluşturuyor. 2030'a kadarsa istasyon sayımız minimum 20 bine ulaşacak. Ancak en önemli husus, elektrik üretiminde dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına doğal kaynaklarımızdan yararlanmak ve kendi elektriğimizi üretmek, zira elektrikli araç sayısı arttıkça elektrik tüketimi de artacak, artık yeni kaynaklara ihtiyaç var" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!