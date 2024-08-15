Şarj istasyonlarında 'roaming' dönemi başlıyor

Emobilite Operatörleri Derneği'nden (EMOD) yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç ekosisteminin sürdürülebilir şekilde büyümesi için önemli bir adım atıldı.

EMOD'un ulusal stratejiyle uyumlu hareket etme kararlılığını ve elektrikli araç ekosisteminin gelişimi için sektörel iş birliğinin önemini ortaya koyan adımın, Türkiye'deki emobilite ekosisteminin Avrupa'daki benzer sistemlerle rekabet edebilir seviyeye gelmesini sağlayacağı öngörülüyor.

EMOD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Türkiye'deki şarj istasyonlarının birbirleriyle entegre olması gerektiğini belirterek, bu bağlamda roaming sisteminin hayata geçirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu bildirdi.

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'TÜRKİYE'NİN KÜRESEL EĞİLİMİ TAKİP ETMESİ ÖNEMLİ'

Pınar, şarj istasyonları arasındaki uyumun sadece sektörel bir gereklilik olmadığını, aynı zamanda elektrikli araç kullanımını teşvik edeceğini aktararak, "Bu sistem sayesinde kullanıcılar, farklı operatörlere ait istasyonlardan kesintisiz hizmet alabilecekler. Bu adım, ulusal şarj istasyonu ağı stratejisine de önemli bir katkı sağlayacaktır. Özellikle Avrupa Komisyonu'nun benzer yaklaşımlarla sürdürülebilir mobiliteyi desteklediği bir dönemde, Türkiye'nin de bu küresel eğilimi takip etmesi önemlidir" ifadesini kullandı.

Roaming sisteminin hayata geçirilmesi için, sektör temsilcileri ile yoğun bir iş birliği sürecinin yürütüldüğünü bildiren Pınar, yakın gelecekte bu konuda somut adımlar atılacağını ve paydaşlara sunulacak bir yol haritasının hazırlandığını, ilgili düzenleyici kurumlara da başvuru yapılacağını kaydetti.