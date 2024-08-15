George Clooney kendini açık artırmaya çıkardı

George Clooney önümüzdeki ay New York'ta özel bir akşam yemeği randevusu için kendini açık artırmaya çıkardı. Hollywood'da 40 yıldan uzun bir kariyeri olan iki Oscar ödüllü oyuncu için ​​teklif 10 bin dolardan başladı ve şu anda 31 bin dolarda.

20 Ağustos'ta sona erecek olan açık artırmada 'Ocean's 11' filmi yıldızıyla büyük gece için teklifin 60 bin dolara kadar çıkması bekleniyor.