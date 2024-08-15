Düzce'de antik kentte 1800 yıllık büst bulundu

Büstte saçtaki her bir tutamın diğerlerinden farklı olarak kendi içine kıvrılması nedeniyle Antoninler döneminin ayrıntılı stilini yansıtıyor. Ayrıca büst, sakallı ve bıyıklı bir yüzü, omuz kısmında ise kıvrımlı bir kumaş parçası örtüsünü betimliyor.