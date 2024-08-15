Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü

        İstanbul'da bir kadın cinayeti daha gerçekleşti. 27 yaşındaki G.A. adlı kişi, başkasıyla birlikteliği olduğunu düşündüğü karısını sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan 23 yaşındaki Ö.A. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen cani koca, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Giriş: 15.08.2024 - 02:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türkiye'de yaşanan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün akşam saatlerinde bıçaklı yaralama ihbarı üzerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

        TARTIŞTIĞI KARISINI BIÇAKLADI

        Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen bıçaklı yaralama olayına giden polis ekipleri, 23 yaşındaki Ö.A'yı kanlar içinde buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ö.A, hastaneye kaldırıldı.

        KATİL KOCA LİNÇTEN KURTULDU

        Sokak ortasında genç kadını bıçaklayan kişinin, kocası G.A. olduğu belirlendi. Vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ö.A. ise hayatını kaybetti.

        İLİŞKİ İDDİASI

        Olayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelinin polise, eşinin A.A. adlı kişiyle birlikteliği olduğu iddiasıyla tartışma yaşadığını ve bu yaşanan tartışmanın ardından olayın gerçekleştiğini belirtti. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #küçükçekmece
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Süper Kupa 6. kez Real Madrid'in!
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Erdoğan, Guterress'in Afrika paylaşımını yanıtladı
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Yaşar Güler'den Habertürk'e açıklamalar
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Mardin'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Flake: Gazze'de yaşananlar acı verici
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Amerikalı astronotların kaderi belirsiz
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Görüntülenmemek için girdi 10 sandaletle çıktı
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kırmızı listedeki terörist etkisiz
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Kartal'a Chelsea'den kanat!
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Google'a 'Böl Parçala Yönet' taktiği
        Külliye’de OVP toplantısı
        Külliye’de OVP toplantısı
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Gençlerde artıyor! En ciddi halk sağlığı sorunu
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Âşıklar Güllük'te
        Âşıklar Güllük'te
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı
        Habertürk Anasayfa