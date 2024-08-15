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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü | Son dakika haberleri

        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü

        İstanbul Bağcılar İsa Ç. 8 aylık eşi Kıymet Ç'yi boğazından bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayıp ihbarda bulundu. Gözaltına alınan katil zanlısı ifadesinde olayın eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği için çıkan tartışmadan sonra gerçekleştiğini iddia etti

        Giriş: 15.08.2024 - 00:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 02:31
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        Bağcılar'da dehşet! Eşinin boğazını keserek öldürdü
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        Tüyler ürperten olay Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre polisi arayan 32 yaşındaki İsa Ç. yaralama ihbarında bulundu.

        KARISININ BOĞAZINI KESTİ

        Olay yerine giden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dehşet saçan olayla karşılaştı. Kapıyı açan İsa Ç. polise eşini yaraladığını söyleyerek içeri aldı. İçeri giren polis ekipleri 30 yaşındaki Kıymet Ç'yi kanlar içinde buldu. Boğazından ve karnından bıçaklandığı belirlenen genç kadın çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli ise hemen gözaltına alındı.

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        ALDATTIĞINDAN ŞÜPHELENİYORDUM

        Hastaneye kaldırılan Kıymet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Şüpheli koca İsa Ç. emniyette verdiği ilk ifadesinde; 8 aydır evli olduklarını ve eşinin kendisini aldattığında şüphelendiğini bu sebeple aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Bu tartışmada eşinin de kendisine saldırdığını iddia eden zanlı, eşini boğazından ve karnından yaraladığını söyledi.

        2 BIÇAK MUHAFAZAYA ALINDI

        Yapılan incelemelerde evde 2 adet bıçak bulundu ve muhafaza altına alındı. Fatih'te bir otelde resepsiyonist olarak görev yapan şüphelinin eşiyle arasında daha önceden herhangi bir aile içi kaydı ve uzaklaştırma taleplerinin olmadığı belirlendi.

        Eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan kadın öldü
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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #bağcılar
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