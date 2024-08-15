Ancak, kafein yapısal olarak adenozine o kadar benzer ki, bu beyin reseptörlerine kayarak adenozinin bağlanmasını etkili bir şekilde engelleyebilir. Önümüzdeki birkaç saat boyunca, kafeinin "etkisi geçmeden" önce, bir uyanıklık hissi ve daha fazla odaklanma yaşayacaksınız, ancak hikaye burada bitmiyor.