Arda Güler'li Real Madrid'den 1 yılda 4 kupa!

COURTOIS: ARDA, REAL MADRID'DE ÇOK KUPA KAZANACAK

Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois da maçın ardından Arda Güler'le ilgili konuştu. Belçikalı file bekçisi yaptığı açıklamada, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.