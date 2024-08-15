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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler'li Real Madrid'den 1 yılda 4 kupa! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'li Real Madrid'den 1 yılda 4 kupa!

        Geçtiğimiz sezonun başında bonuslarla birlikte 30 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol deviyle kupaları bir bir kaldırmaya devam ediyor. Son olarak takımıyla UEFA Süper Kupa'yı kazanan 19 yaşındaki milli futbolcu, eflatun-beyazlılarda 1 sezonda 4 kupa kaldırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:33
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          Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı 6. kez müzesine götürdü.

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          Maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Arda Güler 88. dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girdi.

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          Geçtiğimiz sezon bonuslarla birlitke 30 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan 19 yaşındaki genç yıldız, böylece Real Madrid kariyerine bir kupa daha eklemeyi başardı.

        • 4

          Arda, Real Madrid'de 1 La Liga, 1 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 de UEFA Süper Kupa olmak üzere 4. kupasını kaldırdı.

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          Arda Güler, İspanyol ekibiyle geçen sezondan bu yana çıktığı 13 maçta 6 gol kaydetti.

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          TFF'DEN TEBRİK MESAJI

          TFF, Süper Kupa'yı kazanan Arda Güler'i tebrik etti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          "A Milli Takım oyuncularımızdan Arda Güler, formasını giydiği İspanya'nın Real Madrid takımı ile kariyerinin ilk UEFA Süper Kupa'sını kazandı. Milli futbolcumuz, bu akşam Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanan ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in UEFA Avrupa Ligi şampiyonu İtalyan ekibi Atalanta'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ikinci yarısında süre aldı. Geride kalan sezonda kariyerinin ilk şampiyonluğunu da Real Madrid ile yaşayan Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

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          BELLINGHAM: ARDA İNANILMAZ BİR OYUNCU OLACAK

          Süper Kupa maçında sergilediği performansla maçın en iyi futbolcusu seçilen Real Madrid'in yıldızı Jude Bellingham, karşılaşmanın ardından Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

        • 8

          İngiliz yıldız, takım arkadaşıyla ilgili olarak, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçakgönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.

        • 9

          COURTOIS: ARDA, REAL MADRID'DE ÇOK KUPA KAZANACAK

          Real Madrid'in başarılı kalecisi Thibaut Courtois da maçın ardından Arda Güler'le ilgili konuştu. Belçikalı file bekçisi yaptığı açıklamada, "O benim küçük kardeşim. Bizim menajerlerimiz aynı. O yüzden ona yardım etmeye çalışıyorum. Çok iyi bir insan. Çok özel bir oyuncu. Bu sezon bizim için önemli olacak. Çok çalışıyor. Bence Real Madrid'de çok kupa kazanacak." şeklinde konuştu.

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