Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş

"AMACIMIZ HER İKİ FAİL AÇISINDAN DA EN AĞIR CEZANIN ALINMASI"

Kadın cinayeti davasına müdahil olan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin avukatı Begüm Osma, ertelenen duruşma sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Elif yıllardır boşanmak istediği eşinden kaçarak kimi zaman çocuklarını koruyarak yaşam mücadelesi vermeye çalışıyordu. Hayatta kalmaya çalışıyordu. Ancak bizler 'Elif'i koruyamadık' diyebiliriz. Şafak Saydam, Elif'in kendisine hakaretlerde bulunduğunu klasik bir erkeklik gururu incindiğinden bahisle beyanlarda bulundu. Ancak bizler biliyoruz ki Elif'in ölümüne giden süreç tek başına düşünülmüş, yapılmış bir süreç değil. Tutuklu yargılanan ağabeyi buna azmettirmiştir. Elif'in boşanmak istediği eşinin ikrarı olması sebebiyle bu dosyanın esas faili. Ancak arka planda kalan diğer sanık da bu dosya kapsamında sütten çıkmış ak kaşık değil. Onun da azmettirme eylemleri var. Bunun ispatı için uğraşıyoruz. Dosyada eksik hususlar var. Aynı zamanda sanık müdafilerince de yine her yargılamada gördüğümüz benzer tutumları gördük. Elif her ne kadar uzaklaşmak istese, bir hafta boyunca ailesinin evine gitmek istese de her defasında sanığın ısrarlı tutumlarını kendi müdafileri de ikrar ettiler. Çiçek çikolata alıp evin önünde saatlerce beklemeler, Elif'i ısrarla eve döndürmek için yapmış oldukları baskı ve zorbalıklar her biri kendi ağzıyla ikrar edilmiş oldu. Biliyorsunuz kadın cinayetleri politiktir. Bu dosyanın takipçisiyiz. Amacımız her iki fail açısından da en ağır cezanın alınması. Azmettirme eylemi ispatlandığı takdirde ikrarı bulunan eşinin almış olduğu cezanın aynısını diğer faili alacak. Amacımız maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlamakla birlikte cezasızlık algısını yıkmak ve en üst hadden ceza almalarını sağlamak. Burada Elif'in zaten can güvenliği olmadığı, öldürme eyleminin bir şekilde akıllarında net olduğu aşikar. Olaydan ne kadar önce aldığı konusunda farklı ifadeler olduğu için net bir şey söylemek mümkün değil. Ancak bir öldürme eylemi için silah temin ettiği ve kendi ifadesine göre kasap olduğunu iddia ettiği bir kişiden aldığını bizlerde duyduk."