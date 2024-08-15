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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Jhon Arias atağı: Zaha sonrası plan hazır - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Jhon Arias atağı

        Wilfried Zaha'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kanat arayışlarına da başladı. Teknik kapasitesiyle ön plana çıkan ve adam eksiltebilen bir oyuncu isteyen Okan Buruk, Jhon Arias'a olumlu rapor verdi

        Giriş: 15.08.2024 - 09:31 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:51
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        Galatasaray'dan Arias atağı
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        Galatasaray, ilk 11'de umduğu kadar süre bulamaması nedeniyle ayrılmak isteyen ve İngiltere'ye dönme talebini resmen dile getiren Wilfried Zaha'nın ayrılığı sonrası için de kolları sıvadı.

        Tecrübeli kanat oyuncusu için Leicester City ile anlaşma noktasına gelen sarı-kırmızılılar, kanat transferi için da çalışmalara başladı.

        Bu bölgede hem nicelik hem de nitelik artırımına gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Jhon Arias'ın ismi ön plana çıktı.

        Teknik direktör Okan Buruk, Zaha'dan sonra teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun kadroya katılmasını talep etti.

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        Yönetime bu doğrultuda rapor sunan Buruk, Kolombiyalı forvet oyuncusu Jhon Arias için olumlu geri dönüş bildirdi.

        Galatasaray yönetimi de Buruk'un onayıyla birlikte Arias için resmi girişimlere başlamayı planlıyor.

        Finansal sorunları bulunan Fluminense, Arias'ın bonservisinin yüzde 50'sine sahip. Brezilya temsilcisi bu nedenle Arias için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor.

        Davinson Sanchez'in vatandaşı olan ve iyi bir Copa America geçiren Arias tüm kulvarlarda geçen sezon 33 maçta 7 gol 6 asistle oynadı.

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