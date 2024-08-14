Külliye'de OVP toplantısı

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Türkiye’nin 2025 - 2027 yıllarına ilişkin hedeflerine yönelik Orta Vadeli Program (OVP) için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iş dünyasının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile toplantılar yapılıyor. Bu kapsamda, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki TİSK heyeti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Enerji Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu ve Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar katıldı.

REKLAM Cevdet Yılmaz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, eylül ayı içinde açıklanacak 2025-2027 dönemini içeren OVP hazırlıkları kapsamında yapılan toplantıda TİSK temsilcilerinin talep, görüş ve önerilerini dinlediklerini belirtti. Yılmaz, “Ülkemizin kalkınmasında en büyük paylardan biri de şüphesiz ki ekonomimize ve üretimimize katma değer katan, istihdama katkı sunan iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine ait. Bu kapsamda, katılımcı bir anlayış ile konfederasyon temsilcileri ile fikir birliğine son derece önem veriyor, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kalkınma süreçlerini hep birlikte inşa ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, orta vadede Türkiye’yi hep birlikte başta ekonomi ve sosyal refah olmak üzere her alanda hak ettiği noktaya taşımakta kararlıyız” dedi.

TİSK’TEN TALEP LİSTESİ TİSK Başkanı Akkol da toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Yılmaz’ın ev sahipliğinde iş dünyasına yönelik konuları birlikte ele alma fırsatı bulduklarını belirtti. Toplantıda finansman sorunları, girdi, ham madde, enerji ve işçilik başta olmak üzere artan üretim maliyetleri, kur politikası ve daralan talep gibi başlıca konuları değerlendirdiklerini kaydeden Akkol, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlattı. Özgür Burak Akkol, toplantıda dile getirdikleri taleplerini şöyle sıraladı:

“Yeni nesil çalışma modellerinin geliştirilmesi ve başlanan kapsamlı mevzuat çalışmasının hızlıca yasalaşması. İşverene sağlanan ve istihdamı destekleyen başta 5 puanlık SGK prim desteği olmak üzere teşviklerin devam etmesi. Kayıt dışı istihdam ile mücadelede kararlılıkla adımlar atılarak devletin, çalışanın, işverenin birlikte fayda sağlaması ve kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi. Kayıtlı, örgütlü, çalışanına ve devlete olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren, çalışanını iş kazasına maruz bırakmayan işletmeler için Beyaz Bayrak uygulamasının hızlıca hayata geçirilmesi. Yapay zeka (YZ) ekosisteminin güçlendirilmesi ve YZ kamu-özel sektör iş birliği platformunun kurulması. İklim Kanunu’nun ve Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) en hızlı şekilde hayata geçirilmesi ve elde edilecek kaynağın sanayinin dönüşüm yatırımlarında kullanılması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması. Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri (BAM) arasında içtihat birliğinin sağlanması ve zaman aşımı süresinin 1 yıla indirilmesi.”

İŞVEREN PRİM YÜKÜNÜN ARTIRILMAMASI İSTENDİ Akkol, son dönemde artan finansman maliyetleri, ihracattaki kur baskısı ve artan uluslararası rekabet sebebiyle zorlanan işletmeler için SGK maliyetlerinin artırılması, teşviklerin geri çekilmesi gibi kamuoyunda dile getirilen uygulamaların hem işletmeler hem de çalışanlar açısından uygun olmayacağı yönündeki görüşlerini de paylaştıklarını anlattı.