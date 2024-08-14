Belçim Bilgin ile Alfredo Di Blasio'nun aşk tatili
Belçim Bilgin, yaklaşık üç buçuk yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Bodrum Güllük'te tatil yaparken görüntülendi
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Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Belçim Bilgin, sevgilisi Alfredo Di Blasio ile Bodrum Güllük'te denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.
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Yaklaşık üç buçuk yıldır Alfredo Di Blasio ile aşk yaşayan Belçim Bilgin, sevgilisiyle kaldığı evin bahçesinde objektiflere yansıdı.
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Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Belçim Bilgin ve Alfredo Di Blasio'ya yaşlı bir kadının da eşlik ettiği görüldü.
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