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        Haberler Sağlık DSÖ, M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladı - Güncel haberler | Sağlık Haberleri

        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." dedi. Afrika kıtasında maymun çiçeği virüsünün (monkeypox/Mpox) yayılması ile acil durum ilan edilmesinin ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelişmeleri takip ettiklerini ancak "alarm durumunun" söz konusu olmadığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:41
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        DSÖ ve Bakan Memişoğlu'ndan M çiçeği virüsü açıklaması
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        Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün (Mpox) Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında DSÖ tarafından düzenlenen Acil Durum Komitesi toplantısının ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M çiçeği virüsüyle ilgili vakaların 10 yıldan uzun süredir bildirildiğini kaydeden Ghebreyesus, her yıl bildirilen vaka sayısında istikrarlı artışın yaşandığını kaydetti.

        Ghebreyesus, "Geçtiğimiz yıl bildirilen vaka sayısı önemli ölçüde arttı. Bu yıl şu ana kadar bildirilen vaka sayısı 14 binden fazla. Hastalıkla ilgili 524 ölüm yaşandı ve geçen yılın toplamını çoktan aştı." dedi.

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        Geçen hafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Afrika'daki diğer ülkelerde M çiçeği vakalarındaki artışı değerlendirmek için Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında bir Acil Durum Komitesi toplayacağını duyurduğunu hatırlatan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." dedi.

        Ghebreyesus, komitenin tavsiyesinin, Afrika Birliği'nin dün Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmesiyle uyumlu olduğunu da kaydetti.

        HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

        M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

        İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

        Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

        BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Afrika kıtasında maymun çiçeği virüsünün (monkeypox/Mpox) yayılması ile acil durum ilan edilmesinin ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gelişmeleri takip ettiklerini ancak "alarm durumunun" söz konusu olmadığını belirtti.

        Çarşamba günü medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya gelen Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil," dedi.

        Memişoğlu'nun açıklamaları, COVID-19 virüsünün dünya genelinde artış göstermesinin ve maymun çiçeği salgının Afrika kıtasında yayılmasının ardından geldi.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta Avrupa'da COVID-19 vakalarının yüksek bir yüzdesi olduğunu bildirmişti.

        Öte yandan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) de salı günü maymun çiçeği virüsünün kıta genelinde yayılması nedeniyle halk sağlığı açısından acil durum ilan etti.

        Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2022 yılında bir kişi de maymun çiçeği hastalığının tespit edildiğini duyurmuştu.

        Maymun çiçeği daha önce çok sayıda Avrupa ve Amerika ülkesinde görüldü. Kuzey Amerika ve Avrupa'daki maymun çiçeği salgınları, aşılar ve antiviral tedavilerin yanı sıra yüksek risk gruplarına yönelik halk sağlığı mesajlarının yardımıyla kontrol altına alındı.

        MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

        Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor.

        ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.

        DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.

        İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.

        DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde.

        Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Dünya Sağlık Örgütü
        #m çiçeği virüsü
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