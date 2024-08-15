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        Haberler BBC Dünya Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor

        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor

        İki tur operatörü Kuzey Kore'nin, Covid'in tetiklediği yaklaşık beş yıllık kapanmanın ardından, Aralık ayında yabancı turizme yeniden açılacağını söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.08.2024 - 07:49 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:06
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        Kuzey Kore beş yıl aradan sonra kapılarını yabancı turistlere yeniden açıyor
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        İki tur operatörü Kuzey Kore’nin, Covid’in tetiklediği yaklaşık beş yıllık kapanmanın ardından, Aralık ayında yabancı turizme yeniden açılacağını söyledi.

        Pekin merkezli Koryo Tours internet sitesinden, “Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" dedi.

        Çin merkezli KTG Tours da Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, "turistlerin bu kış Samjiyon'a (Paektu Dağı bölgesi) gidebilecekleri söylendi” dedi.

        "Kesin tarihler teyit edilmedi. Şimdiye kadar sadece Samjiyon resmen duyuruldu ancak Pyongyang ve diğer yerlerin de açılacağını düşünüyoruz!" diye ekledi.

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        Kuzey Kore'nin Çin ile olan dağlık kuzey sınırına yakın Samjiyon, ülkede kutsal olarak kabul edilen Paektu Dağı'na açılan bir kapı ve resmi anlatılara göre merhum Kim Jong-il'in doğduğu yer.

        Oğlu ve halefi Kim Jong-un, kentte daireler, oteller ve bir kayak merkezi içeren geniş projeyi hayata geçirmek için büyük kaynaklar ayırdı. Kent ”sosyalist ütopya" olarak tasarlandı.

        Samjiyon Getty Images

        Samjiyon'da, kayak yapan bir kişinin heykeli

        Kuzey Kore, Covid salgınından korunmak için 2020'nin başlarında sınırlarını kapattı ve kendi vatandaşlarının bile yıllarca ülkeye girmesi engellendi.

        Ancak sınırları yeniden açmanın işaretleri 2023'ün ikinci yarısında, mahsur kalan vatandaşların nihayet evlerine dönmelerine olanak sağlayan uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla geldi.

        Bir grup Rus turist, Moskova ile Pyongyang arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaştığı bir zamanda, Şubat 2024'te ülkeyi ziyaret etti.

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        Pandemiden önce, Kuzey Kore’ye turizm sınırlıydı ve tur şirketleri her yıl yaklaşık 5.000 Batılı turistin ülkeyi ziyaret ettiğini kaydediyordu.

        ABD vatandaşları, Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in hapse atılması ve ölmesinin ardından Washington’ın ülkeye seyahati yasaklamasından önce, pazarın yaklaşık %20'sini oluşturuyordu.

        Koryo Tours, yaklaşık beş yıllık bir aradan sonra yeniden başlayan turizmin özellikle ilk günlerinin sorunsuz geçmeyebileceği konusunda uyardı.

        “Erken turlardan birine katılmayı umanlar için, işlerin normalden biraz daha kaotik geçebileceğini vurgulamak istiyoruz" dedi.

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