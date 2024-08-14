Real Madrid - Atalanta: 2-0 (MAÇ SONUCU)

Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Narodowy Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, kupayı müzesine götürdü.

Atalanta karşısında ilk yarıda zorlanan Real Madrid, İtalyan ekibinin kilidini ikinci yarıda açtı. 59'da Valverde ve 68'de Mbappe'nin golleri eflatun-beyazlılara kupayı getirdi.

Tarihinde ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkan Atalanta, dev rakibi karşısında sahadan boynu bükük ayrıldı.

👑🇫🇷Kylian Mbappe, Real Madrid formasıyla çıktığı ilk resmi maçta hem golünü attı hem kupa kazandı! pic.twitter.com/XB8PpfmoUA

🇹🇷💫Milli futbolcumuz Arda Güler, 88. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil oldu. pic.twitter.com/GM0l0K2Bh1

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler maça yedek kulübesinde başladı. Genç futbolcu, 88. dakikada Vinicius Junior'ın yerine oyuna dahil oldu.

REAL MADRID; MILAN VE BARCELONA'YI GERİDE BIRAKTI!

🏆Real Madrid, UEFA Süper Kupa'yı 6. kez kaldırdı!pic.twitter.com/nqb9MItjYt — Habertürk Spor (@HTSpor) August 14, 2024

Atalanta'yı mağlup ederek UEFA Süper Kupa'yı 6'ncı kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda rekor kırdı. Eflatun-beyazlılar, 5'er şampiyonluğu bulunan Barcelona ve Milan'ı geride bırakarak UEFA Süper Kupa'yı en çok kazanan takım ünvanına erişti.

Süper Kupa'daki 9. maçında 6. kez mutlu sona ulaşan Real Madrid, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Zappacosta'nın hızlı kullandığı taç atışında meşin yuvarlakla buluşan De Roon, ceza sahasının sağından ortaladı. Real Madrid'in oyuncusu Militao'ya çarpan top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

45+1. dakikada Vinicius Junior'ın pasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Rodrygo'nun şutunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.