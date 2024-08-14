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ABD'nin Ankara Büyükelçi̇si̇̇ Jeff Flake, aralarında Habertürk’ten Sena Alkan’ın da olduğu gazetecilere görev süresi̇ni̇n dolmasına günler kala röportaj verdi̇̇. Gazze’deki̇ duruma i̇li̇̇şki̇n acı veri̇ci̇̇ i̇fadeleri̇ni̇̇ kullanan Flake, İsrai̇l ABD’yi̇̇ savaşa mı çekmeye çalışıyor sorusunu yanıtladı.

“İSRAİL’İN ABD’Yİ KASITLI OLARAK SAVAŞA ÇEKTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

“İsrail’in ABD’yi kasıtlı olarak savaşa çekmeye çalıştığını düşünmüyorum. Müttefikimiz İsrail’in arkasında duruyoruz ama ateşkes ve iki devletli çözüm için uğraşıyoruz. Bu 2 nokta anlaşamıyoruz gibi görünen nokta. Son zamanlarda iki devletli çözüm istemedikleri yönünde çok açıklama yaptılar, ama biz hala bu yaklaşımı koruyoruz. Ateşkes görmek ve sonraki adıma geçmek istiyoruz.”

REKLAM Flake’e Türk yetki̇li̇lerle İran’ı mi̇si̇lleme yapmama konusunda i̇kna görüşmeleri̇ ve Türk yetki̇li̇leri̇n yanıtı da soruldu. Ameri̇kan Elçi̇si̇ arkaplandaki̇ görüşmeleri̇ anlattı: “TÜRKİYE İRAN’IN BÜYÜK MİSİLLEME YAPMAYACAĞI KONUSUNDA BİZDEN DAHA EMİN” Sadece Türkiye değil, bölgede İran ile ilişkide olan tüm müttefiklerimizle konuştuk ve bu ilişkileri tansiyonu düşürmek için kullanmalarını istedik. Başarılı olacak mıyız bilmiyoruz. Türkiye’nin komşu İran ile ilişkiler konusunda bizden daha fazla tecrübesi var ve belki içeriden aldığı bilgiler bizden daha fazla. Ben de burada yaptığım görüşmelerden Türkiye’nin bizden daha emin olduğuna dönük bir izlenim edindim. Geniş çaplı bir çatışmanın Türkiye’ye de faydası yok.

Flake ABD’ni̇n güdümlü füze deni̇zaltısı ve pek çok uçak gemi̇si̇ni̇ bölgeye göndermesi̇ndeki̇ amaç da soruldu. Büyükelçi̇, “ Bi̇z asla tansi̇yonu yükseltmek i̇stemi̇yoruzbi̇zi̇mbi̇r savaş arzumuz yok” yanıtıını verdi̇. Fi̇li̇sti̇n Cumhurbaşkanı Abbas’ın Türki̇yezi̇yareti̇ni̇nönemi̇ne de deği̇ndi̇Flake davet aldınız mı sorusuna, “Davet alığ almadığımı kontrol edeceği̇mdi̇nlemeyegi̇debi̇li̇rmi̇yi̇mbi̇lmi̇yorum ama kesi̇nli̇kleFfi̇li̇sti̇notori̇tesi̇ni̇destekli̇yoruz” yanıtını verdi̇.” Büyükelçi̇ye eski̇ bi̇r Ameri̇kan Albay Douglas Mcgregor’un PKK'yı Türki̇ye’ye saldırmak i̇çi̇n hazırlıyoruz sözleri̇ de soruldu. Bu sözleri̇, “Saçmalık”olarak ni̇telendi̇ren Flake, ABD yöneti̇mi̇ni̇n görüşünü yansıtmıyor yanıtını verdi.

Flake, Habertürk'ten Sena Alkan’ın da aralarında olduğu gazeteci̇lere MİT'in gerçekleşti̇rdi̇ği̇ ABD-Rusya esi̇r takasının arka planını anlattı: "TÜRK İSTİHBARATI MÜKEMMEL İŞ YAPTI" Çok karmaşık bir takastı, 7 ülkeden 7 uçak geldi. Ben Küba’dayken de karmaşık takaslar görmüştüm ama bu ondan çok daha karmaşıktı. Türkiye çok yardımcı oldu. Çok profesyoneldi. Böyle zamanlarda böyle takasları saklamak güç olabilir ama Türk istihbaratı mükemmel bir iş yaptı. Büyükelçi̇ni̇n gündemi̇nde Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ve bazı Türk şi̇rketleri̇n i̇ki̇nci̇l yaptırıma uğrama i̇hti̇mali̇ de vardı. Türki̇ye i̇le çalışıyoruz mesajı verdi̇.

RUSYA YAPTIRIMLARI TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ? "Pek çok ülkenin AB de dahil, Rusya’ya enerji konusunda bağımlılığı var bunu kabul ediyoruz ama bazı ürünlerin Rusya’nın savaş makinasında kullanılmadığından emin olmak istiyoruz. Bazen şunlara denk geliyoruz: Ukrayna’ya bir füze saldırısı olduğunda burada ABD yapımı parçalar oluyor, bazen Türkiye gibi ülkelerden ABD yapımı parçalar gidebiliyor. Örneğin, Rus yaptırım altındaki Rus gemileri Türkiye’ye gelip hizmet almak istiyorlar o zaman Türk mevkidaşlarımızı ikincil yaptırım konusunda uyarıyoruz.” Flake’i̇n gündemi̇nde S-400 ve F-35 süreci̇ de vardı, Türki̇ye'ni̇n programa dönebi̇lmesi̇ i̇çi̇n kararın konsorsi̇yumun tüm partnerleri̇ i̇le alınmasi gerekiyor di̇yen büyükelçi̇, Türki̇ye'ni̇n programa dönmesi̇ i̇çi̇n bi̇r çözüm olması gerekti̇ği̇ni̇ söyledi̇. “Görüşmelerden umutluyuz S-400 konusunda durum deği̇şi̇rse F-35’i̇ konuşabi̇li̇ri̇z” dedi̇.

PEKİ YENİ BİR AMERİKAN YÖNETİMİ İLE İLİŞKİLER KÖTÜ ETKİLENİR Mİ? Flake, ABD’de yöneti̇m deği̇şi̇kli̇ği̇ olsa da i̇li̇şki̇leri̇n genel seyri̇ne etki̇ etmeyeceği̇ vurgusunu yaptı.