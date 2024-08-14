REKLAM advertisement1

Ocak - Ağustos 2024’te (23.042.418) sinemalarda izleyici sayısı, yılın bu döneminde 2023’e (20.493.750) oranla % 12.4 artsa da yapımcılardan, dağıtımcılara kadar sinema sektöründen kimse gişeden memnun değil. Bunun nedeni de pandemi öncesine oranla gişede büyük bir düşüş olması.

Pandemi dönemi olan 2020 ve 2021'i çıkarırsak, gişe tablosu şöyle;

Pandemi öncesinin en düşük izleyici sayısı ile pandemi sonrasının en yüksek izleyici sayısını kıyaslayacak olsak bile gişelerde % 38’lik düşüş göze çarpıyor. Pandemi döneminde; dijital platformların aracılığıyla film izleme alışkanlığı değişse de izleyici sayısındaki azalmanın kabul edilebilir ölçünün altına inmesi, yeni önlemleri elzem haline getirdi. O önlemlerden biri, mayıs ayında ‘Bir bilet alana bir bilet bedava’ kampanyasının 25 Mayıs’ta yeniden hayata geçirilmesi oldu.

‘Bir Bilet Alana Bir Bilet Bedava’ kampanyasının başladığı günden bugüne kadar geçen süreçte toplam izleyici sayısı; 5.318.817 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise toplam izleyici sayısı; 6.018.402 olmuştu. Görünen o ki kampanya henüz amacına ulaşmış değil. Elbette izleyici sayısına etki eden birçok etmen bulunuyor. İçerik zenginliği, hava şartları, bilet fiyatları gibi... Türk filmleri için ölü sezonda başlatılması da kampanyanın henüz amacına ulaşamadığının bir diğer nedeni.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sinema adına yeni bir çalışmaya imza attı. 2024’ün ‘Emekliler Yılı’ kapsamında yaklaşık 16 milyon emekli için gerçekleştirilen ‘Emeklilere Yüzde 30 İndirim Kampanyası’, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) arasında yapılan görüşmeler sonucunda, emeklilere SİSAY üyesi bütün sinema salonlarında tüm seanslarda % 30 indirim sağlayacak bir protokol imzalandı.

REKLAM Söz konusu kampanya; emeklilere uygun bilet fiyatlarıyla kültür -sanat - eğlence olanağı sunarak filmleri, sinema salonlarında izleme alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyor. ‘Emeklilere Yüzde 30 İndirim Kampanyası’nın amacına ulaşıp ulaşmayacağını bir zaman sonra göreceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinema sektörü, kampanyadan bir hayli umutlu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamayı; "Emeklilerimize güzel bir haber!" başlığıyla duyurdu.

Sinema sektörünün bu konuda düşündüklerine gelecek olursak… Zümrüt Arol Bekçe (BKM CEO) "DESTEKLİYORUZ" Emeklilerin düşünüldüğü ve sinema izleyicisini artıracak her türlü girişimi, uygulamayı destekliyor, olumlu karşılıyoruz.

Cemal Okan (Yapımcı) "GÜZEL BİR GELİŞME" Çok doğru bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Önemli bir indirim oranı. Emeklilerimizin sinemaya gidebilmesi adına güzel bir gelişme oldu. İndirimin, izleyici sayısına nasıl etki edeceğini zaman içinde göreceğiz. İzleyici sayısının belirleyicisi içeriktir, asıl olan içeriktir. İçerik olmazsa veya olan içerik kötüyse, izleyici sayısı kötü olur. Bu arada sinemanın kalkınması için yapımcılara da destek verilmesi gerekiyor.

Mengü Atasağun (A90 Pictures - CEO) "BÜYÜK AVANTAJ OLACAK" 2019’da yaşanan mısır krizi , 2020 yılında başlayan pandemiyle sinemaların uzunca bir süre kapalı kalmasıyla birlikte sinema sektöründe çok ciddi bir seyirci kaybı yaşanıyor. 2017'de altın çağını yaşayan sektör, 71 milyon seyirciyi görmüşken, 2023'ü; 31 milyon seyirciyle kapattı. Pandemi döneminde dijital platformların sinemanın yerini almasıyla izleyiciler, film izlemek için daha ekonomik buldukları alanlara yönelmeye başladı. Şu anda gözlemlediğimiz en büyük sorun, yerli filmlerin 2019'dan itibaren çok daha az yapılıyor olması. Yerli yapımcılar, sinema için mutlaka daha kaliteli film üretmeliler. Sinemayı ağırlıklı olarak 13 - 25 yaş grubunun tercih ettiğini biliyoruz. Bunun da gişeye etkisi oldukça hatırı sayılır bir oranda oluyor. Bu yaş aralığının yeniden sinemayı tercih edebilmesi adına bu yıl haziran ayında yeniden Turkcell ile sinema yatırımcıları ve bakanlık tarafından başlatılan '1bilete +1bilet kampanyası' ile adım atıldı. 12 Ağustos 2024 itibari ile de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile SİSAY arasındaki protokolle, emekliler, SİSAY üyesi sinema salonlarında tüm gün % 30 indirimli bilet uygulaması başladı. Türkiye’de 2023 itibari ile yaklaşık 16 milyon emekli var. Bunların 12 milyona yakın kısmı pasif emekli ve sinemaya gitme oranları da % 1 civarında. İşte bu oranı indirimle % 5 e yükseltebilirsek bile bu hepimiz için bir avantaj olacak. Sinema işletmeleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde emekli indirimi kampanyasına ilgi olduğunu görüyoruz. A90 Pictures olarak, sinemaya gitmeye teşvik edecek her türlü kampanya ve girişimin destekçisi olacağız. Bakanlığımıza da bu konuda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz.

Murat Şeker (Yapımcı – Yönetmen – Senarist) "KİMİN AKLINA GELDİYSE TEBRİK EDERİM" Sinema biletlerinin indirimli hale gelmesi, zaten maaşları sebebiyle zor geçinen insanlara yapılan çok önemli bir güzellik bence... Bütün fiyatlar yüksek. Gıda enflasyonu inanılmaz bir boyutta. Emeklilerin en azından bir yerden yüzünü güldürecek bir indirim operasyonu bence çok doğru ve yerinde olmuş. Kimin aklına geldiyse tebrik ederim. Tabii ki meslektaşlarımın aklına gelmiş, tebrik ediyorum.

Emekliler, kendileri için sinemada yüzde 30 indirim uygulaması hakkında neler düşünüyor? Fatma Çerik (Emekli Hemşire) Sürekli sinemaya gitme alışkanlığım bilet ücretleri nedeniyle bir hayli azalmıştı. Emeklilere yüzde 30 indirim projesinin oldukça yerinde olduğunu düşünüyorum. Eski alışkanlığıma dönebilirim. Rifat Alyanak (Emekli teknisyen) Geç kalınmış bir proje. Çoktan olmalıydı. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi yüzde 30 indirim yapıldığı için bilet ücretlerine aşırı zam yapılmamalı. Sadi Laçin (Emekli işçi) Bunu düşünenleri tebrik ediyorum. Keşke hep öyle olsaydı. Artık eşimle ayda bir de olsa sinemaya gidip gençlik günlerimizi yâd edeceğiz. Nurgül Denizalp (Emekli memur) En son sinemaya gittiğimde 'Vizontele'yi izlemiştim. O zamanlar gençtim. Aradan kaç yıl geçti hatırlamıyorum. Şimdi siz sorunca düşündüm de sinemadan çok uzak kalmışım. Emeklilere indirim yapıldı ama bakalım. İnşallah cebimizi zorlamayacak düzeydedir. Kemal Beyazgül (Emekli güvenlik görevlisi) Emekliler olarak zor zamanlar geçiriyoruz. Sinema bizim için lüks. Sinema biletlerinin kaç lira olduğundan haberim yok. Önümüzdeki günlerde sinemaya gideceğim. Bakalım bana kaç liraya mâl olacak. İndirime rağmen bütçemi zorlarsa sinema bizim için yine lüks olmaya devam edecek. Emeklilere müjde Haberi Görüntüle