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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi'den Fenerbahçe ve Mourinho için flaş sözler! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi'den Fenerbahçe ve Mourinho için flaş sözler!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, antrenman öncesine basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Icardi'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:11
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        • 1

          Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımın bugünkü antrenmanı öncesinde soruları yanıtladı.

        • 2

          "İNANILMAZ BİR 2 SENE GEÇİRDİK"

          Lig değerlendirmesiyle başlayan Icardi, "Şanslıyız. İlk maçımızı kazandık. İki senede biraz daha hata yaptığımız maçlarla başlamıştık ligde. Bu sene evde galibiyetle başladık. Bundan mutluyuz. Gelecek de şimdiye kadarki gibi olacak. İnanılmaz bir 2 sene geçirdik. Çok çalıştık. Tabii ki gelişmeye açığız, bunlara odaklanıyoruz. Hepimiz hedefimize doğru yolculuğumuza devam edeceğiz." dedi.

        • 3

          "FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ OLDU"

          Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Arjantinli golcü, "Herkes biliyor, Fenerbahçe için rakibiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri Türkiye için kötü oldu. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene biz de playoff oynayacağız. Bugünlerde sosyal medya bir iletişim aracı. Geçen sene saha dışında birçok şey oldu. Olan şeyler, gülmek için farklı şeyler için kullandık biz bunu. İki senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık ve iki sene üstü ste şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama herkese rağmen şampiyon olduk. Başarısız oldular. İlk senemde üst üste 14 maç kazanma rekoru kırdık, ikinci senemde 17 maç üst üste kazandık. Rakibi rahatsız ediyordur böyle şeyler." ifadelerini kullandı.

        • 4

          "MOURINHO GİBİ BÜYÜK BİR HOCANIN BÖYLE KONUŞMASI ENTERESAN"

          Mourinho'nun Galatasaray'la ilgili sözlerini anımsatılan Icardi, "Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu hakkında bu şekilde konuşması enteresan. Büyük takımlarda böyle şey yapmazdı, yaptığını hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü, Galatasaray'a karşı konuşulacaktır. Bizim özel bir hocamız var. Herkese karşı hep beraber mücadele edeceğiz. Daha sezon başında bu söylemleri başlatmak mantıklı değil. Futbola odaklanacağız biz. İki senenin ödülünü sahaya odaklanarak aldık." dedi.

        • 5

          "FİT OLMAYARAK GOL KRALI OLDUM!"

          "Kilo bir faktör değil benim gözümde. Ben her zaman müsait olmaya, mücadele etmeye çalıştım. Beşiktaş maçındaki sakatlıktan sonra antrenmanlara çıkamadım. Sosyal medyada böyle şeyler çarpıtılıyor. Formda değilken bile gol kralı oldum. 50 maçta 55 gol attık. Birçok şey başardık. Rekor kırdık. Başardığım şeyler fitlikle alakalı değil, ben her zaman fitim. Soyunma odasında neler yapıyor olduğumu hiç kimse bilmiyor. 6 ay antrenmansız şekilde gol kralı oldum. En önemlisi de bu sonuçtur."

        • 6

          "TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEN BİRİYİM"

          "Ben her zaman liderdim. Nerede olursam olayım... diyerek açıklamalarına devam eden Icardi, "Hayatta rekabetçi ve mükemmeliyetçi biriyim. Galatasaray'da gollerle, rekorlarla belli bir başarıya imza attık. Burada liderlik yapmaya çalışıyorum elbette. Buraya yardıma geldim. Sahada neler yapabileceğimi biliyorum. Biliyorum potansiyelimi. Paslarımla, gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Almak istediğim rolüm bu. Kısa sürede Türkiye'yi temsil eden biri haline geldim. İnsanların sevgisi var. Galatasaray'ı, beni takip ediyorlar. Gollerimle onların yüzünü güldürüyor olmak benim için çok büyük bir gurur meselesi." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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