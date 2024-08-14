Mauro Icardi'den Fenerbahçe ve Mourinho için flaş sözler!

"FENERBAHÇE'NİN ELENMESİ TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ OLDU"

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla ilgili konuşan Arjantinli golcü, "Herkes biliyor, Fenerbahçe için rakibiz. Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleri Türkiye için kötü oldu. En önemli ligde oynamak herkesin istediği bir şey. Bu sene biz de playoff oynayacağız. Bugünlerde sosyal medya bir iletişim aracı. Geçen sene saha dışında birçok şey oldu. Olan şeyler, gülmek için farklı şeyler için kullandık biz bunu. İki senedir saha dışında birçok şey yapıldı bize karşı. Biz her zaman sahaya odaklandık ve iki sene üstü ste şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar ama herkese rağmen şampiyon olduk. Başarısız oldular. İlk senemde üst üste 14 maç kazanma rekoru kırdık, ikinci senemde 17 maç üst üste kazandık. Rakibi rahatsız ediyordur böyle şeyler." ifadelerini kullandı.