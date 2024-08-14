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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'deki son durum ve kalıcı ateşkes çabaları ele alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.08.2024 - 19:39 Güncelleme: 14.08.2024 - 22:32
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        Erdoğan, Abbas ile bir araya geldi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

        GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

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        Açıklamaya göre, 2,5 saat süren görüşmede İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail'in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail'e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

        İsrail'in Gazze'de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Abbas'ın yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hitap edecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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