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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş için Angelo iddiası! - Son dakika transfer haberi - Futbol Haberleri

        Beşiktaş için Angelo iddiası!

        Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Cher Ndour'u kadrosuna katan Beşiktaş için bir iddia da Brezilya'dan geldi. Siyah-beyazlıların, Chelsea'de forma giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Angelo'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 19:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 19:06
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          Hareketli bir transfer dönemi geçiren Beşiktaş'ta eksik bölgeler için çalışmalar sürerken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

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          Son olarak orta sahasını Cher Ndour ile güçlendiren siyah-beyazlılar, kanat takviyesi için de düğmeye bastı.

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          Brezilya basını, Beşiktaş'ın Chelsea'de forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı.

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          UOL Esporte'de yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 19 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayını kiralamak için Chelsea ile görüşmelere başladığı aktarıldı.

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          CHELSEA BONSERVİSİNE 15 MİLYON EURO ÖDEDİ

          Chelsea, Angelo'yu 2023 yazında Santos'tan 15 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra ise Fransız ekibi Strasbourg'a kiralık olarak gönderilmişti. Strasbourg'da geçen sezon 25 maçta süre bulan Angelo, 4 asist yaptı.

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          Asıl mevkisi sağ kanat olan Angelo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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