Naomi Campbell, Bodrum'da tatil yapıyor
Bir dönemin dünyaca ünlü modeli Naomi Campbell, tatil için Bodrum'u seçti. Campbell, görüntülenmemek için girdiği bir dükkândan 10 sandalet satın alarak çıktı
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; bir dönemin dünyaca ünlü modeli İngiliz Naomi Campbell, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi.
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Naomi Campbell, Türkbükü'nde zodyak bottan indiği sırada objektiflere yakalandı. Campbell, görüntülendiğini fark edince hızla geri dönerek tekrar zodyak bota binmek istediyse de bu kararından vazgeçti.
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Naomi Campbell, görüntülenmemek için çareyi bir dükkana girmekte buldu. Gazetecilerin ayrılmasını beklerken de sandalet denedi. Gazetecilerin ayrılmaması üzerine Campbell, beklerken denediği sandaletlerden 10 tanesini satın alarak dışarı çıktı.
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Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Naomi Campbell, koruması aracılığıyla gazetecilerin önünü kapatarak fotoğraf çekimlerini engellemeye çalıştı.
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