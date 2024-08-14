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        Haberler Objektife Takılanlar Naomi Campbell, Bodrum'da tatil yapıyor

        Naomi Campbell, Bodrum'da tatil yapıyor

        Bir dönemin dünyaca ünlü modeli Naomi Campbell, tatil için Bodrum'u seçti. Campbell, görüntülenmemek için girdiği bir dükkândan 10 sandalet satın alarak çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 21:42 Güncelleme: 14.08.2024 - 21:51
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          Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; bir dönemin dünyaca ünlü modeli İngiliz Naomi Campbell, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi.

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          Naomi Campbell, Türkbükü'nde zodyak bottan indiği sırada objektiflere yakalandı. Campbell, görüntülendiğini fark edince hızla geri dönerek tekrar zodyak bota binmek istediyse de bu kararından vazgeçti.

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          Naomi Campbell, görüntülenmemek için çareyi bir dükkana girmekte buldu. Gazetecilerin ayrılmasını beklerken de sandalet denedi. Gazetecilerin ayrılmaması üzerine Campbell, beklerken denediği sandaletlerden 10 tanesini satın alarak dışarı çıktı.

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          Görüntü vermemek için büyük çaba sarf eden Naomi Campbell, koruması aracılığıyla gazetecilerin önünü kapatarak fotoğraf çekimlerini engellemeye çalıştı.

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