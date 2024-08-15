Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?

Aşırı turizm ile mücadele eden bir diğer şehir Roma'da, şehir altyapısı üzerindeki baskıların artması, tarihi eserlerin zarar görmesi gibi problemler yaşanıyor. Kent yetkilileri ise çözüm üretmek için yeni düzenlemeler getirmeye devam ediyor.

Roma’da yürürlüğe giren turizm düzenlemeleriyle saat 2’den sonra alkol satışı ve kullanımıyla birlikte , İspanyol Merdivenleri gibi önemli noktalarda yeme-içme faaliyetleri de yasaklanmıştı.

Tur otobüslerine yönelik ise, şehrin antik kent merkezinden geçme hakkını sınırlayan bir kısıtlama getirildi.