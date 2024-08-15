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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak hayvanları hakkında, "Hayvanların sokaklardan çekilmesini engellemek üzerine bir strateji izlendi. Ancak bu kişiler bu sorunun olduğunu kabul ederken diğer taraftan bu yasayı engellemek için her şeyi yaptılar. Neresinde katliam var anlamış değilim. Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek aslını inkar etmektir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevapladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SORUMLULUK BAŞLADI, YÖNETMELİK ÇIKACAK" "Kanun yürürlüğe girdikten sonra sorumluluklar başladı. Ancak biz detaylar için ikincil düzenlemeler yapmak durumundayız. Son birkaç rötuş kaldı, ondan sonra yayınlayacağız bunu. Yönetmelik çıkacak. REKLAM Bu konunun başından itibaren aynı şeyi söyledik. Sokak hayvanlarının toplumsal hayatı olumsuz etkileme potansiyeli son derece yüksek. Artık herkes tarafından kabul edilen bir sorunu çözmek üzerine çalışmalardı. Sahipsizlik sorumsuzluğu getirir. Sokaklarda sahipsiz hayvan, köpek olmasın. Öncelikle yerel yönetimler bunları toplasın, rehabilite etsin, sahiplendirsin ve bunlar çiplensin. Sahiplenmeyenler de barınaklarda hayatına devam etsin.

"NERESİNDE KATLİAM VAR, ANLAMIŞ DEĞİLİM" Ancak hayvanların sokaklardan çekilmesini engellemek üzerine bir strateji izlendi. Ancak bu kişiler bu sorunun olduğunu kabul ederken diğer taraftan bu yasayı engellemek için her şeyi yaptılar. Neresinde katliam var anlamış değilim. Bu konuyla ilgili kanundaki değişikliklerin, bir hayvana işkence edilmesiyle ilgili bir harf bile yokken 'bu bir katliam yasası' demek aslını inkar etmektir. En büyük problem zaten yasayı okumamak. Yasayı okumadıklarını düşünüyorum. Okuduklarını da siyaset malzemesi yapmak için çarpıttıklarını düşünüyorum. Ama burada TBMM vatandaş adına çok önemli bir görev icra etti, bu sorunun çözümüne ilişkin yasal düzenlemeyi yerine getirdi.

YASA NASIL TAKİP EDİLECEK? Altındağ Belediye Başkanımızla konuştum. 'Bana ihbar geldi, 4 yerde hayvanlar kazaya uğramış, gidip almaya çekiniyorum' dedi. Yani uygulayıcıları baskı altına almaya çalışıyorlar. Bunun kime faydası var? Her şeyden önce yasanın uygulanmasını diğer bakanlıklarımız da takip edecek. Biz bunun denetim sorumluluğunu, bununla ilgili kayıtlılığı sağlayacak bakanlığız. İkincil düzenleme de çıkınca bütün detayları vermiş olacağız. REKLAM Biz bütçesinden gerekli payı ayırmış mı, hayvan barınaklarında standartları sağlamış mı, bunlara bakacağız. Bunu çok başarılı uygulayan belediyeler var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Düzce Belediyesi gibi. Bunu uygulamak istemeyenler aslında o bütçeleri başka yerlere harcama istiyorlar. Bunu yapamayan belediyeler kanundaki yaptırımlara maruz kalacak. Çünkü kamu görevlisi kamu görevini yerine getirmek zorunda. Sokaklarda en büyük denetçi halkın kendisidir. Gereğini yapmayana zaten vatandaşımız tepki gösterecektir. "ORTAM HAZIR, YETER Kİ YAPMAK İSTE" Bir koyun ölüsünü alıp 'bakın böyle yapıyorlar' diyerek teşhir etmeye çalışıyorlar. Amaç şu, 'bu çıkan yasa katliam yasasıdır' algısını oluşturmak. Katliam neresinde var? Diyoruz ki sokaklarda sahipsiz hayvan kalmasın, rehabilite edilsin, sahiplendirilmeyenler de bunların bakımlarını belediyeler sağlasın. Bununla ilgili bütçe veriliyor zaten kendilerine. Daha da fazlasını yapmak isterlerse bunun yüzde 50'si kadar ilave bütçe verilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yer konusunda bu tahsisleri yapacak. Aslında ortam hazır, sadece yapmak iste. Küçük bir grup Türkiye'nin tamamını domine ediyor. Sessiz çoğunluğun sesi olarak biz bunu söylüyoruz. Kim çocuğunu parka götürdüğünde bir grup hayvanın oynadığı şeylerden çocuğuna hastalık bulaşmasını ister? Bu yasayla ilgili tepki değil teşekkür alıyorum. Buradaki asıl teşekkür TBMM'de. Onlara müteşekkiriz. Onlar halk adına en doğrusunu yaptılar. Bunu uygulamıyoruz demek kaos istediğinden, insanların manipüle edilebilme kolaylığını düşündüklerinden diye rahmin ediyorum, sürekli gündem yapılıyor."