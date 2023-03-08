Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Sarıyer deprem riski ve dayanıklılık haritası: Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında açıklayıcı kitapçıklar yayınladı. Peki, İBB deprem raporuna göre Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş: 08.03.2023 - 17:30 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. Merak edilen ilçelerden Sarıyer hakkında sorulan; “Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

  • İstanbul iline bağlı olan; Güney tarafında Beşiktaş, güneybatısında Şişli, batısında Eyüpsultan ve doğusunda İstanbul Boğazı bulunan Sarıyer, kuzeyinde Karadeniz ile komşu olan 151.26 km2 yüz ölçümüne sahip olan bir ilçedir. İlçenin TÜİK 2019 verilerine göre 39 mahallesi bulunmaktadır.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. 

  • "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SARIYER RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • *Senaryo depremi için Sarıyer ilçesi mahalle bazlı "can Kaybı-yaralanma" tahminleri

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.