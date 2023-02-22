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SARIYER DEPREM RİSKİ HARİTASI: İstanbul Sarıyer depreme dayanıklı mı, fay hattı geçiyor mu? Sarıyer'de deprem riski nedir?

Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? Sarıyer deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri olan Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana ve Sivas'ı etkisi altına alan 7.7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle vatandaşlar kendi illerindeki hatta ilçelerindeki olası riskler hakkında araştırmalar yapıyor. Uzmanların İstanbul depremi hakkında uyarılar vermesinden sonra ilçelerin deprem risk haritaları gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü işbirliği ile 39 ilçe için olası depremde risk tahminleri kitapçığı hazırladı. Peki, Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir? Sarıyer deprem riski ve dayanıklılık haritası!

Giriş: 22.02.2023 - 11:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2019 yılında hazırlanan 'Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı' ilçelerdeki deprem risk durumu ve nüfus bilgileri hakkında vatandaşların bilmesi gereken tüm konuları detaylı bir şekilde açıklamış. İşte Sarıyer hakkında merak edilen; "Sarıyer depreme dayanıklı mı? Sarıyer'de deprem riski nedir?" sorularının yanıtları ve Sarıyer deprem riski ve dayanıklılık haritası!

  • İstanbul iline bağlı olan; Güney tarafında Beşiktaş, güneybatısında Şişli, batısında Eyüpsultan ve doğusunda İstanbul Boğazı bulunan Sarıyer, kuzeyinde Karadeniz ile komşu olan 151.26 km2 yüz ölçümüne sahip olan bir ilçedir. İlçenin TÜİK 2019 verilerine göre 39 mahallesi bulunmaktadır.

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. 

  • "İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    SARIYER RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • *Senaryo depremi için Sarıyer ilçesi mahalle bazlı "can Kaybı-yaralanma" tahminleri

  • *Senaryo depremi için Sarıyer ilçesi mahalle bazlı "can Kaybı-yaralanma" tahminleri 

  • *Senaryo depremi için Sarıyer ilçesi mahalle bazlı bina hasar tahminleri

  • Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde bu tabloya yer verilmiştir. Raporda Sarıyer genelinde çok ağır hasarlı 102, ağır hasarlı 362, orta hasarlı 2 bin 486, Hafif hasarlı ise 6 bin 977 şeklinde yer aldı..

  • SARIYER DEPREM RİSK HARİTASI

    Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmektedir.

    Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Sarıyer Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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