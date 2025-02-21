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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de karlı yolda feci kaza! | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de karlı yolda feci kaza!

        İstanbul Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez adlı kişiye çarptı. Ağır yaralanan Pekmez hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 16:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 16:17
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        Sarıyer'de karlı yolda feci kaza!
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        Sarıyer'de karlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden Saliha B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından da Refi Pekmez’e (43) çarptı.

        DHA'nın haberine göre ağır yaralanan Pekmez kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yol kenarında babasıyla kartopu oynayan kazadan son anda kurtuldu.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde otomobiliyle ilerleyen 34 HNK 814 plakalı cipin sürücüsü Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez‘e çarptı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Refi Pekmez'i İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybetti. Kazaya neden olan cipin sürücüsü Saliha B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Saliha B.'nin işlemleri devam ettiği öğrenildi.

        ÇOCUK VE BABASI SON ANDA KURTULDU

        Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı anlar görülüyor. O sırada sokakta babasıyla kartopu oynayan çocuk ise kazada yaralanmaktan son anda kurtuluyor.

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