İstanbul'da kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm seferleir ve bazı İDO seferleri iptal edildi.

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Kar yağışı İstanbul’da aralıklarla devam ediyor. Zaman zaman yoğunlaşan kar yağışı nedeniyle deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir Hatları tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle Liman Başkanlığı kararıyla tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatlarının internet sitesinden yapılan açıklamada, Maltepe-Kınalıada Hattı, Beşiktaş-Eyüpsultan Hattı, 17.25 Eminönü-Sarıyer seferi, 17.35 Büyükada-Kadıköy-Kabataş, 17.35 Kabataş Adalar seferi, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş seferi, Bostancı-Adalar Ring Hattı ve 17.40 Eminönü-Beşiktaş-Beylerbeyi dışındaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

BAZI İDO SEFERLERİ DE İPTAL EDİLDİ

İDO'dan yapılan açıklamada ise, 17.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 19.45 Yenikapı-Yalova, 19.45 Yalova-Yenikapı ,20.00 Pendik-Yalova, 21.45 Yenikapı-Yalova, 21.45 Yalova-Yenikapı vapur seferlerinin iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

VALİLİK DUYURDU: SINAVLAR ERTELENDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

ŞEHİR HATLARINA VE İDO SEFERLERİNE KAR ENGELİ