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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de bir kişi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf için öldürüldü | Son dakika haberleri

        Sarıyer'de bir kişi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf için öldürüldü

        İstanbul'un Sarıyer ilçesinde akıllara durgunluk veren bir cinayet yaşandı. 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşlarıyla fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaşan 16 yaşındaki Emir Koçhan, iddiaya göre fotoğraf yüzünden tartıştığı şüpheliler tarafından darbedilerek öldürüldü. Cinayetle ilgili 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 06:21 Güncelleme: 21.08.2024 - 06:21
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        Sosyal medyada fotoğraf paylaştı, darbedilerek öldürüldü
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        Sarıyer'de Emir Koçhan (16), 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde arkadaşları ile fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı. İddiaya göre, bu fotoğrafı gördükten sonra sosyal medyada tepki gösteren kişiler, tartıştıkları Emir Koçhan'ı darbederek öldürdü. Cinayetle ilgili 4 kişi tutuklandı.

        Akılalmaz olay, 17 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Emir Koçhan arkadaşları ile birlikte 'Ayazağa kedileri geliyorum' şeklinde cümlenin yer aldığı duvarın önünde fotoğraf çekilerek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu paylaşımın altında yapılan yorumlar ise tartışmalara neden oldu. Olaydan bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için Ayazağa Mahallesi'ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından darbedilen Emir Koçhan baygınlık geçirdi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Koçhan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DHA'nın haberine göre; burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Koçhan, salı günü hayatını kaybetti.

        ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

        Polis ekipleri olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliyi polis merkezine götürdü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        "ÇETE GİBİ BİR GRUP, ÇOCUĞU DARBETMİŞ"

        Öldürülen Emir Koçhan'ın babası Sedat Koçhan, olayı telefonla öğrenip hastaneye gittiğini ifade ederek, "Bana telefon geldi hastanede diye. Hastaneye gittiğimde entübe edilmişti çocuğum. O anda kriz falan geçirdim. Savcılık, polis hepsi çalışıyor. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Arkadaşlarıyla gidiyorlar beş kişi, diğer dört arkadaşını tutuyorlar. Müsaade etmiyorlar yardım etsin diye. Belli çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darbediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3'e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler söylemeyeceksin diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler" şeklinde konuştu.

        "DUVARDAKİ YAZI 1 YIL ÖNCE YAZILMIŞ"

        Öldürülen Emir Koçhan'ın akrabası Emre Fıçıcı, "Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çekiliyor. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Onlara karşılık birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklarda olaydan bilinçsiz Ayazağa'ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklar da beş kişi, bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasbediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emir yeğenimiz de darbediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde. Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Darbettikten sonra ambulansın gelmemesi için kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Cumartesi günü oldu olay, dün de beyin ölümü gerçekleşti. Sabah da vefat etti. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çekiliyor ve sosyal medyaya atıyor. Karşı taraf da tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #sarıyer
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