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Sarıkız örümceği, bu kez Çorum'un Sungurlu ilçesinde görüldü

Güçlü zehre sahip olan, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve akrep bile avlayabilen, çeşitli illerde rastlanan Sarıkız örümceği, bu kez Sungurlu’da görüldü

Giriş: 05.07.2023 - 22:07 | Güncelleme: ABONE OL
Sarıkız örümceği, bu kez Çorum'un Sungurlu ilçesinde görüldü
İHA

İbrahim Erayhan isimli vatandaş BOTAŞ’da farklı bir örümcek türü gördü. İri görünümü dikkat çeken örümceklerle ilgili araştırma yapan Erayhan, türün halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur 'Sarıkız örümceği' olduğunu öğrendi.

Zehirli olan ve havaların ısınmasıyla ortaya çıkan 'Sarıkız örümceği' 13 santimetreye kadar uzunluğa ulaşabildiği ve 1 metre yükseğe zıplayabildiği belirtildi. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ile beslendiği biliniyor.

Çorum’un Dodurga ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda görülen örümcek paniğe neden olmuştu. Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.

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