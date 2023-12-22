Sarıkamış şehidinin cebinden çıkan şiirin öyküsü duygulandırıyor

MEHMETCİĞİN ÜZERİNDEN ÇIKAN ŞİİRLER SARIKAMIŞ'I ANLATIYOR

Sarıkamış Harekatı'yla ilgili yaklaşık 40 yıldır araştırma yaptığını ve o dönemde yaşayan tanıklardan yaşananları dinlediğini dile getiren Solmaz, şöyle devam etti:

"Sarıkamış ilçesine bağlı Yağbasan köyünde yaşayan Beşir dedemizden şehitlerin defnedilmesiyle ilgili 40 yıl önce hikayeler dinledim. Beşir dede 'Şehitleri gömerken ara sıra üzerlerini arıyorduk' demişti. Bir Mehmetçiğin cebinden bir şiir çıkmış onun adı da Beşir'miş, künyesinde yazıyormuş. Beşir dede, o dönemde şehidin şiirini okurken ben de not almıştım. Sonra bu şiirin de yer aldığı bir şiir kitabı yazdım.