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Saraybosna, bugün "dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent" oldu

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, bu sabah "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kent" olarak kayıtlara geçti.

Giriş: 12.02.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Saraybosna, bugün
Saraybosna: Dünyada hava kirliliğinin en yüksek ölçüldüğü kent
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AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, bu sabah "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kent" olarak kayıtlara geçti.

Hava kalitesi teknoloji şirketi olan IQAir verilerine göre, hava kirliliğinin 190 olarak ölçüldüğü Saraybosna, "dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu kentler arasında ilk sırada" yer aldı.

Hava kalitesinin "sağlıksız" olarak belirtildiği Saraybosna'nın yer aldığı listenin ilk 10'unda, bölge ülkelerinden Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp de bulunuyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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