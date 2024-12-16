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        Haberler Gündem Çevre Saranlı Deresi'nde balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Saranlı Deresi'ndeki balık ölümlerine inceleme başlatıldı

        Kırklareli'ndeki Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:48 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:48
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        Saranlı Deresi'nde balık ölümleri
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nin, Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        İlçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

        İlçede yaşayan Alperen Dedeoğlu, gazetecilere, derenin bir süredir bulanık aktığını söyledi.

        Dere kenarında köpükler oluştuğunu, daha sonra da balık ölümleri görüldüğünü anlatan Dedeoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

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