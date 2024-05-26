Şarampole devrilen minibüste can pazarı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.
Giriş: 26.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:45
Gaziantep'ten gelerek Van'a giden Mehmet Ç. yönetimindeki minibüs, Tatvan'ın Reşadiye köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, kaza yerine, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Ekiplerce minibüsten çıkarılan çıkarılan yaralılar, Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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