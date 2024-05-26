Bursa'da otomobiller çarpıştı: 5'i ağır 8 yaralı
Bursa'da çarpışan iki otomobilden biri dereye uçtu. 5'i ağır 8 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı. Dereye düşen otomobildeki yaralılar kurtarılarak çevre hastanelere kaldırıldı.
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Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı.
Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Gürsu ilçesi Serme ve Karahıdır Bağlantı Köprüsü'nde meydana geldi.
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Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı.
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Kazada otomobillerden biri sulama kanalına uçtu. Kazada Eren B.(21), Yağmur B.(11), Şenay B.(44), Ali T.(19) Mehmet N. (19) ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler sulama kanalına düşen otomobildeki yaralıları çıkararak ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.
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Yaralıların 5'inin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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Öte yandan, son iki günde Bursa'da meydana gelen 3 trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.