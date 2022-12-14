Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Saraçhane nerede ve nasıl gidilir? Saraçhane'ye hangi otobüsler gider? Saraçhane İBB binası yol tarifi! Saraçhane mitingi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Saraçhane nerede ve nasıl gidilir? Saraçhane mitingi ne zaman ve saat kaçta?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasının yer aldığı Saraçhane semti, günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın (15 Aralık)'ta tüm vatandaşları davet ettiği Saraçhane ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Giriş: 14.12.2022 - 23:54 | Güncelleme: ABONE OL
Saraçhane nerede ve nasıl gidilir? Saraçhane'ye hangi otobüsler gider? Saraçhane İBB binası yol tarifi! Saraçhane mitingi ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Altılı Masa liderlerinin yarın kendisini ziyaret etme kararı alması nedeniyle tüm vatandaşları yarın Saraçhane'ye davet etti. İşte, hem Saraçhane hem de Saraçhane buluşması ile ilgili tüm bilgiler...

SARAÇHANE MİTİNGİ NE ZAMAN?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sizleri yarın saat 16.00’da, Saraçhane’de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum" dedi.

SARAÇHANE NEREDE?

Saraçhane, İstanbul'da, merkezi Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği nokta olan; Bozdoğan Kemeri'nin çevresinde ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda Zeyrek ve Aksaray, doğu-batı doğrultusunda ise Şehzadebaşı ile Kıztaşı arasında kalan semt.

Saraçhane'de Roma ve Erken Bizans döneminde inşa edilmiş en önemli yapı, bazı kaynaklara göre Hadrianus (117-138), başka kaynaklara göre ise Valens döneminde (364-378) yapılmış olan Bozdoğan Kemeri'dir. Saraçhane'nin asıl gelişimi Osmanlı döneminde olmuştur. II. Mehmed İstanbul'un fethinden sonra, bugün onun adıyla anılan semtte kendi külliyesini inşa ettirmiş ve 1475'te İstanbul Saraçhanesi'ni kurdurmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesinden saraçhane'nin 110 bab dükkân olarak kurulduğunu biliyoruz.

Büyük yangınlar ve imar hareketleri Saraçhane semtinin fiziki ve sosyal yapısında önemli değişiklikler yaratmış, semt bir esnaf bölgesi özelliğini kaybederek kentin önemli bir kavşak noktası haline gelmiştir.

1941'de açılan Atatürk Bulvarı, günümüzde yoğun bir motorlu araç trafiğini kaldırmakta ve iki yanını apartmanlar kaplamaktadır.Atatürk Bulvarı'nın açılması, hem birçok tarihi eserin ortadan kalkmasına neden olmuş, hem de Saraçhane semtinin tam ortasında kesişen bu iki arterle semtin bütünlüğü bozmuştur.Atatürk Bulvarı ile Şehzadebaşı Caddesi'nin kesiştiği noktada trafik sıkışıklığı meydana geldiğinden Belediye Başkanı Haşim İşcan döneminde (1963-1968) Atatürk Bulvarı'nın kotu düşürülerek burada, 1964'te bir trafik altgeçidi oluşturulmuştur.Atatürk Bulvarı'nın Şehzadebaşı tarafında kalan kesiminde de İstanbul Belediye Sarayı (1953) bulunur.

Günümüzde Saraçhane, Atatürk Bulvarı Şehzadebaşı Caddesi ana arterlerinin kesiştiği bir trafik noktası özelliği kazanmıştır.

SARAÇHANE'YE NASIL GİDİLİR?

Taksim’den Saraçhane’ye giden otobüsler için, Taksim – Şişhane yönünden gelen Unkapanı – Aksaray – Yusufpaşa – İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İBB Binası – Fatih Parkı – İstanbul Manifaturacılar Çarşısı – İMÇ – Haşim İşcan Altgeçidi yönüne giden herhangi bir İETT otobüsüne binerek ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca Haliç Metro İstasyonu’ndan toplu taşıma aracı kullanmadan Unkapanı yönünü takip ederek varabilirsiniz. Haliç metrosundan, Saraçhane 15-20 dakikalık yürüme mesafesindedir.

Saraçhane’ye yakın mesafede bırakan vapur, metrobüs, tramvay bulunmamakta ancak Saraçahneden geçen minibüs – dolmuş hatları mevcuttur.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
Eşiyle tartışan kişi evini ateşe verdi
Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü
Husumetlisi tarafından silahla vurulan kişi öldü
Peru'da 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi
Peru'da 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi
Almanya F-35 tipi savaş uçağı alıyor
Almanya F-35 tipi savaş uçağı alıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.