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Adana Seyhan'da yaşayan Bige Uyarlar, hayatını kabusa çeviren adamla 11 ay önce tanıştı. Sokakta hayvanları beslerken, su getiren adama sadece 'Merhaba' dedi ancak o adam bir daha peşini bırakmadı, karşılık bulamayınca şiddete başvurdu.

Bige Uyarlar yaşadığı korku dolu anları SHOW Haber'e anlattı: "Dün akşam 18.30, 19.00'da evime komşunun balkonundan atlayarak geldi. Köpeklerimi öldürmekle tehdit etti. İstemiyorum, suçum bu, bu bana yaptığı üçüncü darbı. Daha önce beni bir hafta evimde alıkoydu. Telefonumu aldı. Gece 00.30'dan sabaha kadar beni dövdü.

Bige Uyarlar bu görüntülerle polise başvurdu, saldırgan gözaltına alındı. Genç kadın "Ben öldükten sonra beni savunmayın" diye seslendi.