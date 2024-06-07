Sapığa 'tembihli' tahliye!

Zonguldak'ta İ.A. (14) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Uğur A.’nın (25) dosyasını Yargıtay, Anıl C.A.’nın da aynı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı dava ile birleştirilmesini isteyerek bozdu.

DHA'nın haberine göre yeniden hakim karşısına çıkan Uğur A., 1 yıldır tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Mahkeme başkanı sanığa, “Diğer dosyada eksiklikler var. Şu aşamada kısa sürede karar veremiyoruz. Tahliyene karar verdik. Dışarı çıktığında umarım yaşı küçük kızlardan uzak durman gerektiğini anlamışsındır” dedi.

Olay, 2022 yılının ocak ayında meydana geldi. İddiaya göre; Uğur A., evine davet ettiği İ.A.'ya cinsel istismarda bulundu. Kızının cep telefonunda Uğur A. ile mesajlaşmalarını gören İ.A.'nın annesi, polise giderek şikayetçi oldu. İ.A., ifadesinde; Uğur A.'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve kimseye anlatmaması için tehdit ettiğini söyledi. Suçlamaları reddeden Uğur A., işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

Bozma kararı sonrası Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Uğur A. ve 3 avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Kurum avukatı ve savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Suçsuz olduğunu ve cezaevinde epilepsi krizleri geçirdiğini anlatan Uğur A. tahliyesini isterken, “Ben ceza infaz kurumundayken epilepsi hastalığım nedeniyle zorluk çekiyorum. Hastaneye ambulansla götürüldüğüm oldu. Cezaevinde mağdur oluyorum. Ailemin yaşı ve hastalıkları sebebiyle onlara bakmakla yükümlüyüm. Onlar da mağdur oldu. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Uğur A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur A.’ya geçen yıl haziran ayında, ‘iyi hal’ indirimi ile 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan sanık, hükümle birlikte tutuklandı. İ.A. isimli kız çocuğunun 2021 yılında Anıl C.A. tarafından da cinsel istismara uğradığını öne sürdüğü soruşturma da tamamlandı. Anıl C.A. hakkında da geçen yıl ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

SANIK AVUKATLARI TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Sanık avukatlarından Namık Çağalı, kız çocuğunun ilk olarak birleşen dosya sanığı Anıl C.A. hakkında şikayette bulunduğunu, o dosyadaki iddiaların daha yoğun olduğunu ancak sanığın tutuksuz yargılandığını belirterek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Sanığın diğer avukatı Berrak Büyük de kız çocuğunun Uğur A.’nın nişanlandığını öğrendikten sonra şikayetçi olduğunu belirterek, “Yargıtay bozma kararında iki dosyada çok çelişki var. Mağdur önce Anıl hakkında şikayette bulunurken orada müvekkilden bahsetmiyor. Müvekkilimiz nişanlandıktan 1 hafta sonra mağdur gidip şikayetçi oluyor. Adli Görüşme Odaları kaydında, 2021 yılında Anıl ile birlikte olduklarını söylüyor. Daha sonra müvekkil yönünden ilk ilişkisiymiş gibi yalan söylüyor. Tahliyesini talep ederiz” dedi.

Sanığın soruşturma aşamasından beri kaçma girişimi olmadığını, duruşmalara da katıldığını ifade eden Avukat Erdi Kostik de “Müvekkil hükümle birlikte tutuklandı. İfadeler somut delillerle uyuşmuyor. Kız annesinin gördüğünden bahsetmezken, annesi gördüğünü söylemişti. Oysa kız anneannesinin gördüğünden bahsediyordu. Kız, müvekkilden önce Anıl’ı şikayet ediyor, savcılıkta ifade veriyor ancak bizden bahsetmiyor. Yargıtay bu durumlarda ceza verilemeyeceğini söylüyor. Kaçmasını gerektirir herhangi bir şüphe yok. Tutuklulukta geçen süre ve sağlık durumlarından tahliyesini talep ederiz” diye konuştu.