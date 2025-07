Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) yapılan açıklamada, Sapanca Gölü'nün kuraklık ve bilinçsiz kullanım nedeniyle her geçen gün su kaybı yaşadığı belirtilerek, tasarruf çağrısında bulunuldu: "Geçtiğimiz yılların ortalamasına göre ciddi anlamda çekilme yaşayan göl havzasını korumak için çalışmalarımızı artırdık. Güçlü altyapı anlayışı ile su kayıplarının önüne geçerken, yer altından taşınan her bir damla suyun anlık takibini son teknoloji cihazlar ile yapıyoruz. Güncel seviyesi 30.21 olan gölümüzü geleceğe eksiksiz bir şekilde taşımak için tasarruflu su kullanım bilincini okullarda, mahallelerde ve sosyal mecralarda küçükten büyüğe her vatandaşımızla ulaştırıyoruz. Gerekli görülen noktalarda sondaj yöntemi ile yer altı kaynaklarını alternatif olarak kullanıyoruz. Sakarya’nın su kaynaklarına birlikte sahip çıkmak için vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu ve bilinçli kullanmaları noktasında hassasiyet bekliyoruz."