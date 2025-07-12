Şap karantinasındaki köyden hayvan sevkine ceza

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesine bağlı İnönü köyünde bir besicinin aracıyla Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'ne büyükbaş hayvan sevki yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Aşağıtekke köyü mevkisinde kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 3 büyükbaş hayvanın sevk edildiği tespit edildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan toplam 105 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.