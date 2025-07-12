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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şap karantinasındaki köyden hayvan sevkine ceza | Son dakika haberleri

        Şap karantinasındaki köyden hayvan sevk eden besiciye ceza

        Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, şap hastalığı nedeniyle karantina altındaki köyden izinsiz hayvan taşıyan besiciye 105 bin 274 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 18:48 Güncelleme: 12.07.2025 - 18:48
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        Şap karantinasındaki köyden hayvan sevkine ceza
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        Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesine bağlı İnönü köyünde bir besicinin aracıyla Kayseri'nin Felahiye ilçesi Büyüktoraman Mahallesi'ne büyükbaş hayvan sevki yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte Aşağıtekke köyü mevkisinde kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 3 büyükbaş hayvanın sevk edildiği tespit edildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besiciye "5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu"nun ilgili maddeleri ile Bakanlıkça alınan tedbirlere uymamaktan toplam 105 bin 274 lira idari para cezası uyguladı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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