Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarını devam ediyor. Karayolları, son 18 yılda “duble yol” ağına yaklaşık 21 bin kilometre ekledi. Toplam, “bölünmüş yol” uzunluğu 27 bin kilometreyi aştı. Türkiye’nin, otoyol uzunluğu da 3 bin kilometre dolayında bulunuyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yıl başlarında beklenen tutarda yatırım ödeneği alamasa da ek ödeneklerle yoluna devam ediyor. Bu konuda önemli ve yeni bir gelişme daha yaşanıyor.

Bu konuya geçmeden önce Karayolları’na daha yakından bakalım. Karayolları’nın, yaz mevsimine girerken, müteahhitlere 10-11 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu. Bunun, yaklaşık 5 milyar TL’lik bölümü, 2019 yılından kalan borçtan oluşuyordu. Bu yıl yapılan yol çalışmalarından da 6 milyar TL bir borç söz konusuydu.

Karayolları’na, Ramazan Bayramı öncesinde 2 milyar TL, ardından da haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere kısa sayılabilecek bir dönem içinde toplam 7 milyar TL ödeme yaptı.

EK ÖDENEK GÜNDEMDE

Karayolları yatırımları için yeni bir ödenek hazırlığı sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, Kurban Bayramı öncesinde 2-3 milyar TL’lik ek ödenek daha aktarılması gündeme geldi. Bu konuda son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Öngörülen tutarda (en az 2 milyar TL) ödeneğin serbest bırakılmasının ardından bayram öncesinde müteahhitlere ödeme yapılması bekleniyor.

HABERTÜRK’ün, görüştüğü özel sektör kaynakları, Türkiye’nin her yanında şantiyelerde karayolu yatırımlarına yönelik mesainin kesintisiz devam ettiğini, bayram öncesi yapılacak bir ödemeyi beklediklerini kaydettiler.