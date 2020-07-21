Karayolları Genel Müdürlüğü, karayolu inşa ve bakım-onarım çalışmalarını devam ediyor. Karayolları, son 18 yılda “duble yol” ağına yaklaşık 21 bin kilometre ekledi. Toplam, “bölünmüş yol” uzunluğu 27 bin kilometreyi aştı. Türkiye’nin, otoyol uzunluğu da 3 bin kilometre dolayında bulunuyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, yıl başlarında beklenen tutarda yatırım ödeneği alamasa da ek ödeneklerle yoluna devam ediyor. Bu konuda önemli ve yeni bir gelişme daha yaşanıyor.
Bu konuya geçmeden önce Karayolları’na daha yakından bakalım. Karayolları’nın, yaz mevsimine girerken, müteahhitlere 10-11 milyar TL dolayında borcu bulunuyordu. Bunun, yaklaşık 5 milyar TL’lik bölümü, 2019 yılından kalan borçtan oluşuyordu. Bu yıl yapılan yol çalışmalarından da 6 milyar TL bir borç söz konusuydu.
Karayolları’na, Ramazan Bayramı öncesinde 2 milyar TL, ardından da haziran ayının ilk yarısında 5 milyar TL’lik ödenek aktarıldı. Genel Müdürlük, müteahhitlere kısa sayılabilecek bir dönem içinde toplam 7 milyar TL ödeme yaptı.
EK ÖDENEK GÜNDEMDE
Karayolları yatırımları için yeni bir ödenek hazırlığı sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, Kurban Bayramı öncesinde 2-3 milyar TL’lik ek ödenek daha aktarılması gündeme geldi. Bu konuda son hazırlıkların yapıldığı belirtiliyor. Öngörülen tutarda (en az 2 milyar TL) ödeneğin serbest bırakılmasının ardından bayram öncesinde müteahhitlere ödeme yapılması bekleniyor.
HABERTÜRK’ün, görüştüğü özel sektör kaynakları, Türkiye’nin her yanında şantiyelerde karayolu yatırımlarına yönelik mesainin kesintisiz devam ettiğini, bayram öncesi yapılacak bir ödemeyi beklediklerini kaydettiler.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!