21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Simge isimlerin bir zamanlar sorgulandığı ve uzun yıllar atıl olarak kalan Sansaryan Han restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı.
İstanbul Sirkeci’de yoksul Ermeni çocukların okutulması için bağışlanan, bir dönem Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Adliyesi olarak da kullanılan halk arasında Sansaryan olarak bilinen Sanasaryan Han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralama ihalesine çıkarıldı. Sansaryan Han daha önce 5 yıldızlı otel olarak işletilmek üzere ihaleye çıkmış, ancak açılan davalar nedeniyle ihale iptal edilmişti. Hukuki sürecin Vakıflar Genel Müdürlüğü lehine sonuçlanmasının ardından han, Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla yeniden ihaleye çıktı. İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nün 2013’te yaptığı ihaleyi 5 yıldızlı otel yapmak üzere Azeri ve Türk iki ortak kazanmıştı. Ancak Türkiye Ermeni Patrikliği, hanın 3. şahıslara devredilmesi kararına itiraz etti ve tedbir kararı aldırdı. Ancak Yargıtay 1.Hukuk Dairesi, daha önceki kararının aksine 2017’de hanın mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olduğuna hükmetti. İstanbul’un önemli simgelerinden olan ve tarihi yarımada sınırları içinde yer alan Sultanahmet Cezaevi de otel yapılmıştı.
Sansaryan Han’a ilişkin ihale ilanında hanın restorasyon veya onarım karşılığı, 3 yılı restorasyon, 32 yılı işletme olmak üzere 35 yıllığına kiralanacağı duyuruldu. Restorasyon-onarım bedeli olarak 27 milyon 48 bin lira bedel belirlendi. İhale, ilk yıl için aylık 80 bin liralık kira bedeli üzerinden açılacak. İhale, 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak. Hanın kapısında ise kağıt toplayıcıları toplanıyor.
UZUN YILLAR ATIL KALDI
Sanasaryan Han’ın uzun yıllar atıl olarak kaldığını belirten Mehmet Menteş, “1986 tarihine kadar şube olduğunu biliyorum, daha sonra iş mahkemelerinin burada yapılıyormuş. Ben buraya tarihi bir kütüphanenin yapılmasını isterdim. Gençlerin yararlanabileceği bir müze veya kütüphane yapılması bence daha doğru olur. Tarihi bir yerin böyle değerlendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
'Tarihi hana yakın bir yerde 37 yıldır esnaflık yapan Savaş Tansoy, “İnsanların önünden geçmeye korktuğu bir yerdi ama şimdi boş bir şekilde duruyor. Otel olursa güzel olacağını düşünüyorum, çevreye de katkısı olur. Otel olursa turistik bir yer olur, şimdi bomboş duruyor. Babamın arkadaşları vardı içeriye girerdik. Çocukken korkardık, kimse hiç iyi anlatmazdı orayı, özellikle siyasiler” diye konuştu.
'KUYRUKLARI HATIRLIYORUM'
1960 yılından beridir Eminönü’nde esnaflık yaptığını vurgulayan, Ali Fuat Nalçacı, “Daha önce emniyet müdürlüğü burasıydı, suçlular ve pasaport kuyruklarını hatırlıyorum. Bizim mağazanın önü o zamanlar emniyet otoparkı gibiydi bütün polis araçları buradaydı. Daha sonra adliye ve iş mahkemeleri görüldü burada. Yaklaşık 10 yıldır metruk bir şekilde duruyor. Bir zaman içerisinde evsizler kalıyordu. Otel olacağını duydum sevindim, şehrin içerisinde bir metruk bina daha gidecek” dedi.
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