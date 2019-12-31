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Ermeni cemaati ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasında uzun süredir hukuk mücadelesine konu olan Sansaryan Han, otel olarak işletilmesi için ihaleye çıkarılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan ihaleye göre, Sirkeci'de 118 odadan oluşan han, restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiraya verilecek.
İLK YIL KİRASI 80 BİN TL OLACAK
İlk yıl aylık 80 bin lira olarak belirlenen kira bedeli, dördüncü yıldan itibaren 400 bin lira olacak. Belirlenen bedel üzerinden en yüksek teklifi veren katılımcı, ihaleyi almaya hak kazanacak. 28 Ocak 2020 tarihinde yapılacak ihale sonrasında, hanın restorasyon işlemlerini de alıcı firma üstlenecek.
SAĞ DA SOL DA ORADA SORGULANDI
“Tabutluk” olarak da bilinen İstanbul Sirkeci’deki Sansaryan Han, Hikmet Kıvılcımlı, Nâzım Hikmet, Ahmed Arif, Ruhi Su, Aziz Nesin, Mihri Belli, Alparslan Türkeş, Nihal Atsız, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin gibi hem sol hem de sağ kesimin simge isimlerin sorguya çekildiği yer olarak ün kazanmıştı.
"BİRÇOK KERE GÜNDEME GELDİ"
Ermeni Vakıflar Birliği ve Surp Pırgiç Ermeni Hastahanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, ihaleye ilişkin yaptığı açıklamada HABERTÜRK'e şunları söyledi: "Sansaryan Han'ı çok kere gündeme geldi. Zamanın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Vakıflar eski Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem bey ve Patrik eski Genel Vekilimiz Aram Ateşyan ile birlikte bu konu hakkında fikir alış verişinde bulduk.
"ORADA BENİM DE İFADEM ALINMIŞTI"
Hükümet yetkilileri bu mülkün Ermeni cemaatinin olmadığını bize söylediler ve davanın geri çekmesini Ateşyan'a usulünce belirttiler. Dava sonuçlanmış olacak ki yer ihaleye çıkıyor. Hayırlı olsun demek en uygun kelime olur. Benim bildiğim ve bilenlerin söylediği; orası özel şahıs vakfıymış ve vakıf yönetimi zamanında bazı vakıflarımıza yardım etmiş. Orada zamanında benim de ifadem alınmıştı” diye konuştu.
"MAHSUS MAHAL DERLER..."
Halk müziği sanatçısı Ruhi Su, Sansaryan Han'ı şu dizelerle ifade etmişti...
"Mahsus mahal derler kalırım zindanda
Kalırım kalırım dostlar yandadır
İk'elleri kızıl kandadır kanda
Ölürüm kardeş aklım sendedir
Artar eksilmeyiz zindanlarda
Kolay değil derdin ucu derinde
Kumhan ırmağında Karaburun'da
Bulurum bulurum kardeş öfkem kındadır
Dirliğim düzenim dermanım canım
Solum sol tarafım imanım dinim
Benim beyaz unum ak güvercinim
Bilirim bilirim kardeş gelen gündedir."
(Ruhi Su)
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