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        Haberler Yaşam Şans Topu Son dakika: Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı 29 Ekim 2023! İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        29 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Şans Topu sonucu sorgulama ekranı

        Şans Topu heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Haftada iki kez çekilişi yapılan Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleştirilmektedir. İşte 29 Ekim Pazar Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 20:07 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:07
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        Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı!
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        Şans Topu çekiliş sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından bilet sorgulanma süreci başladı. İşte 29 Ekim 2023 Pazar Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar...

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        29 EKİM 2023 ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI:

        5 - 7 - 16 - 26 - 31 + 10

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

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        Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

        Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

        Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

        Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

        Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

        5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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