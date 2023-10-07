Şanlıurfaspor: 1 - Gençlerbirliği: 2 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Astor Enerji Şanlıurfaspor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galibiyetle tanıştı.
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Astor Enerji Şanlıurfaspor'a konuk oldu.
Başkent ekibi 24. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 71. dakikada Oltan Karakullukçu'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Şanlıurfaspor'un tek golünü ise 30. dakikada Mert Çapar kaydetti.
Bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanan Gençlerbirliği puanını 14'e çıkardı.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı. İrfan Buz, Şanlıurfaspor'un başındaki ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.