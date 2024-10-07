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Şanlıurfa'da olay, Hilvan ilçesinin kırsal Kuskunlu Mahallesi'ne bağlı Akıncık mezrasında meydana geldi. Sedat Basmacı (23) iddiaya göre, kendi imkanları ile aldığı silahını temizlemek için evinin bahçesindeki kulübeye gitti.

KURŞUN KALBİNE İSABET ETTİ

İHA'da yer alan habere göre burada silahını temizlediği sırada, silah kazara ateş aldı. Kaza kurşunu ile kabinden vurularak ağır yaralanan Basmacı, yakınlarına ait araçla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALE EDİLDİ AMA KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan Basmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.