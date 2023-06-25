Şanlıurfa'da 5 kişinin yaralandığı kazada, baba ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün akşam saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Celal Mayda yönetimindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil refüjdeki bariyerlerin üstünde asılı kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan 5 kişiyi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan Haşim Demir (37) ile çocukları Hivda Nur Demir (7) ve Muhammet Berat Demir (10) doktorların müdahalesine karşın hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Celal Mayda ile otomobilde bulunan Osman Demir'in tedavisi ise sürüyor.