Şanlıurfa'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Şanlıurfa Siverek'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şevket Altınyüzük (59) idaresindeki otomobil, Siverek-Adıyaman karayolunun 26'ncı kilometresinde şarampole devrildi.
AA'nın haberine göre; kazada sürücü ile beraberindeki Emine (43), Müzeyyen (56), Nihat (22) ve Zeki Altınyüzük (27) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Siverek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.