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Şanlıurfa'da okullar yarın 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bu iki kentte yeni tahribatlara yol açtı. Can kaybı ve kayıpların yaşandığı felaket sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan gelen açıklama...

Giriş: 15.03.2023 - 16:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağnak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşnan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 11 kişi hayatını kaybetti.

    Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...

     

  • ŞANLIURFA 'DA OKULLAR YARIN AÇIK MI?

    Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla il genelinde okulların 15 Mart Çarşamba günü tatil ediliğini duyurdu. Ancak 16 Mart Perşembe günüyle ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması:

    İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.

     

  • ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?,

    Adıyaman'da yarın okullar kapalı. Deprem felaketi nedeniyle il genelinde okulların açılışının 31 Mart tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle bugün il genelinde okullar kapalıydı.

     

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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