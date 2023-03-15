ŞANLIURFA 'DA OKULLAR YARIN AÇIK MI?
Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından yaptığı açıklamayla il genelinde okulların 15 Mart Çarşamba günü tatil ediliğini duyurdu. Ancak 16 Mart Perşembe günüyle ilgili herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması:
İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.